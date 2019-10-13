Стало известно о побеге сотни членов семей боевиков ИГ после атаки Турции

После бомбардировок со стороны турецкой армии около сотни членов семей боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) сбежали из лагеря у сирийского приграничного города Айн-Иса, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей курдских властей.

Утверждается, что из спецлагеря убежали около сотни женщин и подростков, которые являлись членами семей сторонников ИГ*. Это произошло после того, как район возле города Айн-Иса подвергся турецким бомбардировкам. Всего в спецлагере близ Айн-Иса содержались «тысячи семей экстремистов», передает ТАСС.

Курды сообщают, что никакой информацией об обстановке в этом лагере не обладают.

На сирийской территории на границе с Турцией находятся несколько спецлагерей для семей сторонников ИГ, их охраной до последнего времени занимались военизированные отряды курдов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не допустить возрождения ИГ из-за турецкой операции в Сирии.

Перед этим председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед заявил, что боевики ИГ могли сбежать из тюрьмы в сирийском городе Камышлы после обстрела со стороны турецких войск.

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