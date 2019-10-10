Стало известно о возможном побеге боевиков ИГ из тюрьмы в Сирии

Боевики запрещенной в России организации ИГ* могли сбежать из тюрьмы в сирийском городе Камышлы, которую обстреляли турецкие войска, сообщил председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии (политическое крыло СДС) Ильхам Ахмед.

«Мы думаем, что члены «Даиш» (арабское наименование ИГ* – прим. ВЗГЛЯД) могли сбежать из тюрьмы в Камышлы, которая была обстреляна Турцией», – передает ТАСС слова Ахмед, которая отметила, что пока эта информация не подтверждена.

По ее словам, «сейчас весь регион находится под ударом турецких войск». «Главная цель Турции – расширить свои границы и оккупировать сирийские территории», – подчеркнула Ахмед.

Согласно информации агентства САНА, на севере провинции Ракка турецкие военнослужащие проникли вглубь сирийской территории и заняли четыре селения в окрестностях пограничного города Телль-Абъяда.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Минобороны Турции ранее сообщило, что турецкие военные захватили все назначенные цели.

Напомним, ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты эвакуируют «самых опасных» боевиков террористической группировки «Исламское государство**» (ИГ*, запрещена в России) из северных районов Сирии.

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