Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.

«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься – я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» – передает его слова «5 канал».

У него спросили, как теперь будет начинаться день «безработного музыканта», на что Шнуров заметил, что от большинства людей ничем не отличается.

«Люди, когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!» – заявил Шнур.

Напомним, Шнуров в мае объявил о роспуске «Ленинграда». По его словам, группа полностью реализовала себя в России, а возможности развиваться за пределами страны нет из-за формата группы.