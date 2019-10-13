Жертвами ДТП с участием такси стали четверо взрослых и ребенок

В результате лобового столкновения Lada Priora и Hyundai Solaris в подмосковной Кашире погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщает главк МЧС по региону.

Еще двое детей и трое взрослых пострадали, передает РИА «Новости».

Столкновение произошло на автодороге М6 у деревни Каменки.

Lada Priora перевернулась. На фото с места ДТП рядом с ней на встречной полосе стоит желтое такси.