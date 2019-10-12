Партия Эрдогана обрушилась с критикой на ЕС и Лигу арабских государств

ЕС «лишился политического разума», а Лигу арабских государств не воспринимают всерьез, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Так он ответил на критику турецкой операции в Сирии, прозвучавшую со стороны ЕС и ЛАГ, передает ТАСС.

Челик заявил, что ЕС «высказывается, как лишившийся политического разума организм». Кроме того, он считает, что «нет ни единого человека на улицах арабских городов, которые бы воспринимали всерьез» заявление ЛАГ о возможном введении санкций против Анкары.

По словам представителя партии, возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и ЕС, и ЛАГ поддерживают террористов – Анкара считает курдские формирования, против которых начала операцию в Сирии, террористическими организациями.

Напомним, ЛАГ заявила, что арабские страны могут принять экономические и политические меры против Турции.

Франция и Германия запретили экспорт оружия в Турцию.

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