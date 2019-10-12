Россия призвала вернуть Дамаску контроль над зоной операции Турции в Сирии

Только сирийские власти могут предотвратить гуманитарную катастрофу на северо-востоке Сирии, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Он сообщил, что в городах Камышлы, Хасака и других населенных пунктах собралось более 100 тыс. беженцев. Нарушена работа «объектов здравоохранения, торговли и бытового обслуживания», передает ТАСС.

Большую часть провинции Эль-Хасака контролируют местные органы самоуправления, которые пользуются поддержкой международной коалиции, возглавляемой США. Однако сами эти органы не могут справиться со «стремительно ухудшающейся ситуацией». С учетом «фактического бездействия США» у России вызывает «серьезную озабоченность судьба местных жителей».

Жители провинций Эль-Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка проводят «стихийные митинги против иностранной оккупации» и требуют «восстановления территориальной целостности» страны.

Российская сторона подчеркивает, что только Дамаск может «в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи» и предотвратить «коллапс здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье».

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию против курдов.

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