Дочь Пескова поспорила с депутатом насчет своей внешности

Депутат Смоленской областной думы от партии «Единая Россия» Сергей Быков негативно отреагировал на публикацию дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизаветы.

Девушка на своей странице в Instagram рассказала об образовании в российских и европейских вузах. К посту она прикрепила свое фото.

В комментариях депутат отметил, что ей «далеко до совершенства». В свою очередь дочь Пескова ответила, что нужно брать пример с депутата.

«До совершенства далеко всем. Но куда Вам, воплощению идеала, до нас смертных. Все берем пример с дяденьки-депутата. Стремимся к идеалу», – подчеркнула она.

В еще одном комментарии парламентарий отметил, что, в отличие от него, у девушки «проблемы с пиаром» и «совсем все плохо».

Пользователи вступились за Елизавету, отметив, что депутат может лишиться работы из-за подобных комментариев.

Ранее дочь Пескова рассказала о дискриминации и лицемерии в политике.