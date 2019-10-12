Появилось видео нападения на звезду «Дома-2»

Участницу телепроекта «Дома-2», певицу Марго Овсянникову избили во время корпоратива.

Видео инцидента появилось на ее странице в Instagram.

После своего выступления на корпоративе певица осталась ждать коллегу, который еще выступал. Она танцевала у сцены и снимала выступление своего друга Jerry на видео, когда к ней сзади подошла женщина и повалила на пол.

На видео запечатлено, как неизвестная хватает артистку за волосы, валит ее на пол и продолжает избивать.

Как сообщает StarHit, девушка была доставлена в больницу. Полиция устанавливает личность дебоширки, артистка намерена подавать в суд.

Продюсер звезды Диана Бичарова рассказала, что артистка теперь какое-то время не сможет работать.

«Кстати, это не первый случай, когда Овсянникова пострадала от рукоприкладства. Этим летом певицу поколотил турецкий бизнесмен, с которым Марго на тот момент крутила роман», – отметила она.

Ранее в Москве избили актера сериалов «Солдаты» и «Кадетство» Виталия Абдулова.