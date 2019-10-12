Финалисты «Цифрового прорыва» занялись оптимизацией процессов на предприятии в Нижнем Новгороде

Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» – студенческая команда разработчиков из Университета Лобачевского – организовали хакатон по заказу одного из крупнейших предприятий Нижнего Новгорода – АО «Теплоэнерго».

Студенты радиофизического факультета Университета Лобачевского – супруги Кирилл и Анастасия Скосыревы в рамках участия в конкурсе IT-специалистов «Цифровой прорыв», проходящем на площадке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», предложили сборочную инструкцию в дополненной реальности, говорится в сообщении на сайте Министерства науки и высшего образования России.

В разработке Скосыревых представлен порядок действий при реализации сборочных операций на промышленных предприятиях. Система также контролирует ошибки, допущенные сборщиками, и отправляет отчеты технологам.

4 октября Кирилл и Анастасия Скосыревы рассказали о своем проекте на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» под председательством президента России Владимира Путина. Разработки Кирилла и Анастасии Скосыревых были поддержаны Университетом Лобачевского и ведутся в лабораториях Центра инновационного развития ННГУ.

В развитие идей «Цифрового прорыва» 12-13 октября команда молодых разработчиков во главе со Скосыревыми при поддержке Министерства информационных технологий и связи Нижегородской области и АО «Теплоэнерго» на площадке ННГУ им. Лобачевского проводят хакатон по оптимизации производственных процессов среди студенческих команд нижегородских вузов.

Во время прохождения хакатона студенты за 36 часов создадут собственные digital-проекты в области теплоснабжения. Командам в составе от трех до пяти человек будет предложено найти решения одной из задач по оптимизации производства – создать единую систему управления технологическими процессами, разработать оптимальный алгоритм ведения ремонтных работ, а также найти оптимальный алгоритм сбора данных с приборов учета.

По словам организатора мероприятия со стороны АО «Теплоэнерго» Екатерины Красниковой, развитие предприятия невозможно без инновационных подходов к решению производственных задач. «Хакатон – это важный шаг в реализации большой программы по интеграции научного потенциала в производство. Разработки и достижения вузов, их студентов, безусловно, могут быть полезны Теплоэнерго как компании, стремящейся к внедрению новейших технологий и практик. Ждем от хакатона интересных решений и перспективных проектов, которые сможем в дальнейшем использовать в работе Теплоэнерго», – добавила Екатерина Красникова.

Кирилл и Анастасия Скосыревы уверены, что технологии виртуальной реальности нужно популяризировать, поскольку большинство людей думают, что VR существует только для игр.

«После победы в региональном этапе «Цифрового прорыва» руководство университета предложило нам стать резидентами Центра инновационного развития ННГУ, и мы вместе начали работу над реализацией сразу нескольких совместных проектов: хакатон для Теплоэнерго, курсы для юных программистов, разработка VR-тренажеров для сферы образования. В этом году в Университете Лобачевского открылось медицинское направление, и мы очень хотим попробовать запустить и внедрить виртуальные тренажеры для медиков, чтобы они учились не на живых людях, а, скажем так, на виртуальной реальности, чтобы набраться опыта», – отметил Кирилл Скосырев.

«Существуют разные вариации медицинского проекта, – добавила Анастасия, – мы пытаемся понять потребности студентов-медиков: чтобы те хотели видеть в процессе обучения. К примеру, можно создать учебники, которые позволяют с использованием визуализации рассмотреть органы с разных сторон».

«Благодаря нашей совместной работе, команда встретилась с министром информационных технологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым. На встрече обсуждались дальнейшие планы команды и перспективы внедрения наших проектов в городскую среду. Кроме всего прочего, в планах – разработка приложения с технологией дополненной реальности для исторических мест и монументов Нижнего Новгорода», – отметила Анастасия Скосырева.

В университете уверены – участие студентов в хакатоне – это уникальная возможность проявить себя и применить свои знания для решения актуальных задач, которые возникают на предприятиях. Одна из целей Университета Лобачевского – организовать как можно больше подобных площадок, что позволит повысить степень готовности студентов к решению проблем реальной экономики.

Врио ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Кирилл Марков отметил: «Участие в хакатонах – это потенциальная возможность социальных лифтов для студентов, одним из ярких примеров является команда наших студентов – призеров «Цифрового прорыва», для которых хакатон предоставил много ранее недоступных возможностей. В университете рады появлению новых IT-звезд и готовы всесторонне поддерживать команду молодых разработчиков. Это наши самые молодые резиденты Центра инновационного развития университета, и мы готовы оказать им любую помощь, от юридической поддержки наших патентных служб до продвижения разработок на рынок. Сейчас уже рассматриваем возможность внедрения VR-технологий в образовательный процесс».

Конкурс «Цифровой прорыв» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано более 66 тыс. заявок из всех регионов России, участие в нем приняли более 600 команд. Задания по выбранным направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО «Газпром нефть», госкорпорация «Росатом», Mail.ru, МТС и «Мегафон».

Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов есть возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».

9 октября зампред правительства Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства доложил об итогах конкурса «Цифровой прорыв». Акимов попросил Путина поддержать проведение конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» в 2020 году.