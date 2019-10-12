Финалисты «Цифрового прорыва» занялись оптимизацией процессов на предприятии в Нижнем Новгороде

Взгляд
12 октября, суббота  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
Разделы

Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
Перейти а раздел…

На Украине растет волна признания «крымской реальности»

Все больше жителей Украины готовы признать новую политическую реальностьФото: Никитин Максим/ТАСС
Все больше украинских знаменитостей находят в себе мужество публично противоречить радикальным националистическим настроениям. Звучат слова о реальной роли ВСУ в Донбассе, о реальной принадлежности Крыма, о настоящей подоплеке конфликта Киева и Москвы. Кто именно обрел смелость высказать свою гражданскую позицию и почему именно сейчас? Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Украина поможет монополизации Европы

Глеб Простаков, журналист
Восточноевропейские члены ЕС давно стали серьезным раздражителем для Парижа и Берлина, которые справедливо считают: кто заказывает музыку, тот Брюссель и танцует. Подробности...

Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

Герман Садулаев, писатель, публицист
Предвзятость и неуместное рвение чиновников могут превратить даже прекрасную Европу в зону, окруженную колючей проволокой, с пулеметными вышками и немецкими овчарками по периметру. И вот это немного подбешивает. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

Андрей Манчук, политолог
Нобелевский комитет стал орудием в руках элит, у него нет морального авторитета — таково настроение контркультурной среды. И потому в Стокгольме решили дать премию политкорректной Токарчук, но неожиданно наградить и бунтаря Хандке. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    С кем и насколько успешно воевали турки

    В Сирии началась новая война

    Нацисты шантажируют Украину

      Перейти а раздел…

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

          Перейти а раздел…
          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Правительство одобрило проект закона об отмене «банковского роуминга»
              ИГ взяло ответственность за взрывы на маршруте российских военных в СирииСША и Китай достигли важных торговых соглашенийЗеленский рассказал о шокированной из-за Порошенко ЕвропеПоявилось видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
              Мать убийцы девятилетней девочки в Саратове назвала сына «добрым и умным»Путин выразил соболезнования в связи со смертью ЛеоноваПосол России в Минске собрался брать уроки белорусского языкаПротестующие в Гонконге забросали метро «коктейлями Молотова»
              Профицит бюджета России составил почти 3 трлн рублейПентагон подтвердил обстрел американских военных Турцией в СирииХакеры атаковали посольство России в ЛатвииДжигурда запретил жене рожать после болезней Фриске и Заворотнюк

              Главная тема


              Эстония испугана превращением украинцев в «таджиков»

              перегруппировка сил


              Украинские силовики разместили в Донбассе «Бук»

              искусственные люди


              Российский космонавт предсказал полет генно-модифицированных людей в космос

              «Официально заявляем»


              Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье матери

              Видео

              бум солнечных электростанций


              Россия научилась зарабатывать на Солнце

              радикальная оппозиционерка


              Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

              новый президент


              Куба опять пошла по пути СССР

              война на украине


              Бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Вербовочная база


              Олег Хавич: Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

              Элитное орудие


              Андрей Манчук: Премия от Нобелевского комитета выглядит запоздалым извинением

              Мерзкое решение


              Герман Садулаев: Чиновники превращают Европу в зону с колючей проволокой

              на ваш взгляд


              Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?

              Финалисты «Цифрового прорыва» занялись оптимизацией процессов на предприятии в Нижнем Новгороде

              12 октября 2019, 12:19

              Версия для печати

              Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» – студенческая команда разработчиков из Университета Лобачевского – организовали хакатон по заказу одного из крупнейших предприятий Нижнего Новгорода – АО «Теплоэнерго».

              Студенты радиофизического факультета Университета Лобачевского – супруги Кирилл и Анастасия Скосыревы в рамках участия в конкурсе IT-специалистов «Цифровой прорыв», проходящем на площадке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», предложили сборочную инструкцию в дополненной реальности, говорится в сообщении на сайте Министерства науки и высшего образования России.

              В разработке Скосыревых представлен порядок действий при реализации сборочных операций на промышленных предприятиях. Система также контролирует ошибки, допущенные сборщиками, и отправляет отчеты технологам.

              4 октября Кирилл и Анастасия Скосыревы рассказали о своем проекте на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» под председательством президента России Владимира Путина. Разработки Кирилла и Анастасии Скосыревых были поддержаны Университетом Лобачевского и ведутся в лабораториях Центра инновационного развития ННГУ.

              В развитие идей «Цифрового прорыва» 12-13 октября команда молодых разработчиков во главе со Скосыревыми при поддержке Министерства информационных технологий и связи Нижегородской области и АО «Теплоэнерго» на площадке ННГУ им. Лобачевского проводят хакатон по оптимизации производственных процессов среди студенческих команд нижегородских вузов.

              Во время прохождения хакатона студенты за 36 часов создадут собственные digital-проекты в области теплоснабжения. Командам в составе от трех до пяти человек будет предложено найти решения одной из задач по оптимизации производства – создать единую систему управления технологическими процессами, разработать оптимальный алгоритм ведения ремонтных работ, а также найти оптимальный алгоритм сбора данных с приборов учета.

              По словам организатора мероприятия со стороны АО «Теплоэнерго» Екатерины Красниковой, развитие предприятия невозможно без инновационных подходов к решению производственных задач. «Хакатон – это важный шаг в реализации большой программы по интеграции научного потенциала в производство. Разработки и достижения вузов, их студентов, безусловно, могут быть полезны Теплоэнерго как компании, стремящейся к внедрению новейших технологий и практик. Ждем от хакатона интересных решений и перспективных проектов, которые сможем в дальнейшем использовать в работе Теплоэнерго», – добавила Екатерина Красникова.

              Кирилл и Анастасия Скосыревы уверены, что технологии виртуальной реальности нужно популяризировать, поскольку большинство людей думают, что VR существует только для игр.

              «После победы в региональном этапе «Цифрового прорыва» руководство университета предложило нам стать резидентами Центра инновационного развития ННГУ, и мы вместе начали работу над реализацией сразу нескольких совместных проектов: хакатон для Теплоэнерго, курсы для юных программистов, разработка VR-тренажеров для сферы образования. В этом году в Университете Лобачевского открылось медицинское направление, и мы очень хотим попробовать запустить и внедрить виртуальные тренажеры для медиков, чтобы они учились не на живых людях, а, скажем так, на виртуальной реальности, чтобы набраться опыта», – отметил Кирилл Скосырев.

              «Существуют разные вариации медицинского проекта, – добавила Анастасия, – мы пытаемся понять потребности студентов-медиков: чтобы те хотели видеть в процессе обучения. К примеру, можно создать учебники, которые позволяют с использованием визуализации рассмотреть органы с разных сторон».

              «Благодаря нашей совместной работе, команда встретилась с министром информационных технологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым. На встрече обсуждались дальнейшие планы команды и перспективы внедрения наших проектов в городскую среду. Кроме всего прочего, в планах – разработка приложения с технологией дополненной реальности для исторических мест и монументов Нижнего Новгорода», – отметила Анастасия Скосырева.

              В университете уверены – участие студентов в хакатоне – это уникальная возможность проявить себя и применить свои знания для решения актуальных задач, которые возникают на предприятиях. Одна из целей Университета Лобачевского – организовать как можно больше подобных площадок, что позволит повысить степень готовности студентов к решению проблем реальной экономики.

              Врио ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Кирилл Марков отметил: «Участие в хакатонах – это потенциальная возможность социальных лифтов для студентов, одним из ярких примеров является команда наших студентов – призеров «Цифрового прорыва», для которых хакатон предоставил много ранее недоступных возможностей. В университете рады появлению новых IT-звезд и готовы всесторонне поддерживать команду молодых разработчиков. Это наши самые молодые резиденты Центра инновационного развития университета, и мы готовы оказать им любую помощь, от юридической поддержки наших патентных служб до продвижения разработок на рынок. Сейчас уже рассматриваем возможность внедрения VR-технологий в образовательный процесс».

              Конкурс «Цифровой прорыв» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано более 66 тыс. заявок из всех регионов России, участие в нем приняли более 600 команд. Задания по выбранным направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО «Газпром нефть», госкорпорация «Росатом», Mail.ru, МТС и «Мегафон».

              Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов есть возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления «Сенеж».

              9 октября зампред правительства Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства доложил об итогах конкурса «Цифровой прорыв». Акимов попросил Путина поддержать проведение конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» в 2020 году.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............