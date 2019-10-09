Акимов доложил Путину об итогах проекта «Цифровой прорыв»

Зампред правительства Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства доложил об итогах конкурса «Цифровой прорыв».

Конкурс «Цифровой прорыв» является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», направлен на поиск кадров для цифровой экономики по всей России.

Президент рассказал, что 27 – 29 сентября состоялся финал конкурса «Цифровой прорыв»: «Это очень хорошее мероприятие. Я хочу поздравить всех, кто принял в нем участие и победил», – сказал Путин.

Глава государства попросил Акимова поделиться подробностями о победителях конкурса, которыми стали 22 команды.

Начиная доклад, вице-премьер еще раз подчеркнул главное отличие конкурса от многих других проектов для ИТ-специалистов. По его словам, «одно из характерных свойств этого соревнования в том, что решались не абстрактные теоретические задачи, а вполне практические, источниками которых были либо федеральные органы власти, либо компании».

В рамках финала команды решали 26 задач (20 в основном треке и шесть – в студенческом), представленные министерствами (Минкомсвязь, Минпромторг, Минздрав, Минстрой, Минтранс и Минобрнауки), а также Счетной палатой, Федеральной налоговой службой и Центральным банком. Кроме того, специальные номинации были организованы ведущими российскими компаниями – «Ростелекомом», госкорпорацией «Росатом», «Мегафоном», «Газпром нефтью», МТС, Mail.ru, а также организаторами финала конкурса АНО «Россия – страна возможностей» и правительством Республики Татарстан.

Акимов сказал: «Несмотря на то, что призы вручены, главная работа по результатам конкурса, конечно, впереди. И вместе с автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей», которая проводила это соревнование, мы наметили работу по трем направлениям. Первое – это акселерация проектов, доведение их до стадии, когда возможно получить финансирование в одном из институтов развития так, чтобы эта цепочка на конкурсе не прервалась, проекты могли жить дальше. На данный момент на эту программу отобрано 60 проектов и команд. Второе направление – это, конечно, содействие практическому внедрению решений, которые были наработаны в ходе этого конкурса».

На практическую реализацию могут рассчитывать проекты не только победителей конкурса. На заседании вице-премьер отметил, что в регионах уже ведется активная работа с органами власти по внедрению решений, наработанных во время очных этапов конкурса.

Так, в номинации «ЖКХ и городская среда» был разработан сервис для вызова мастеров по оказанию услуг ЖКХ. Созданное решение участники команды представили губернатору Пермского края, который уже дал поручение профильным министерствам оказать поддержку в реализации проекта.

В номинации «Транспорт и логистика» все команды, участвующие в региональном этапе в Томске, разработали прототипы мобильного приложения для безналичной оплаты транспорта. Три команды были приглашены продолжать разработки на базе Томского государственного университета. В решении уже заинтересован город-спутник вблизи Томска.

Третье направление поддержки конкурсантов – это поиск возможностей трудоустройства для участников, которые показали высокие личностные компетенции. По словам Акимова, такая работа будет продолжаться. «Основная цель – не потерять энергию, талант и веру в то, что проект может найти конкретное приложение», – отметил он.

«Работа по трудоустройству наиболее талантливых специалистов началась еще на финале. Сейчас с участниками активно общаются «Росатом», «Ростелеком», МТС – это порядка 100 конкурсантов. Спустя неделю после конкурса уже ведется активное обсуждение практической реализации проектов победителей – они могут быть запущены в пилотных городах, участвующих в программе «Умный город», реализовываться в ходе проведения Всероссийской переписи населения 2020 года», – отметил вице-премьер.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».