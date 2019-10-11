Садовничий назвал открытия российских ученых достойными Нобелевской премии

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова, академик Виктор Садовничий в ходе выступления на открытии XIV ежегодного московского научного фестиваля NAUKA 0+ отметил, что российские ученые, работающие в разных областях науки, достигли результатов, за которые им может быть присуждена Нобелевская премия.

Ректор МГУ напомнил, что несколькими днями ранее были объявлены имена нобелевских лауреатов в области естественных наук за 2019 год. Нобелевская премия по медицине-2019 присуждена Греггу Семенце, Уильяму Келину (США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие того, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в частности на кислородное голодание (гипоксию).

Премия по физике присуждена американцу Джеймсу Пиблзу за «теоретические открытия в физической космологии» и швейцарцам Дидье Кело и Мишелю Майору за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды». Стенли Уиттингем (Великобритания), Джон Гуденаф (США) и Акира Йошино (Япония) стали лауреатами Нобелевской премии в области химии за разработку литий-ионных батарей.



«Я хочу, чтобы вы знали, что мы тоже работаем в этих направлениях», – приводит словам Садовничего РИА «Новости».



Ректор рассказал, что в МГУ создается большой проект по разработке средств защиты живых организмов от так называемых активных форм кислорода (свободных радикалов), которые ускоряют старение. «Этим занимается группа под руководством выдающегося ученого профессора Владимира Скулачева», – отметил Садовничий.



Он добавил, что российские ученые разработали первый лекарственный препарат, защищающий клетки человека от активных форм кислорода, на данный момент препарат проходит стадию клинических испытаний на нескольких сотнях добровольцах в России и США.

«Небывалый случай – США согласились испытывать у себя российский препарат», – Сказал Садовничий, добавив, что препарат создан для лечения офтальмологического заболевания глаукомы.



«Я считаю, что эта работа относится к тому же классу, что и достигнутый (нобелевскими лауреатами, – прим. ВЗГЛЯД) результат. Думаю, что борьба на этом фронте продолжится, будут новые премии, потому что это борьба за жизнь человека»,– подчеркнул ректор МГУ.

Садовничий, комментируя достижения Джеймса Пиблза в области космологии, напомнил о работе советских ученых – Якова Зельдовича и Рашида Сюняева. Садовничий уточнил, что их теоретические выкладки подтвердились на практике.

«Я слышал такие высказывания, что Сюняев вполне мог быть одним из лауреатов Нобелевской премии», – отметил он.



Результаты работ ученых, получивших в 2019 году Нобелевскую премию по химии, Садовничий назвал «великим научным и технологическим открытием». «Сейчас наши ученые работают над созданием новых материалов для аккумуляторов нового типа. И молодыми аспирантами МГУ открыты такие материалы. Пожелаем им сделать новые открытия, изобретения, и, может быть, получить Нобелевскую премию», – подытожил Садовничий.

Исследования нобелевских лауреатов 2019 года в области медицины помогли лучше понять, как именно кислород влияет на обмен веществ, их открытия лягут в основу методов борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями.

Открытия лауреатов в области физики, по мнению Нобелевского комитета, «навсегда изменили наши представления о мире» и «положили начало революции в астрономии».