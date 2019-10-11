Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить последовательность минских соглашений

Изменение последовательности выполнения минских соглашений на данный момент не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий», – уточнил Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что в таком случае это «будет совсем другая модальность».

«И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик (ДНР и ЛНР)», – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе, детали которого он не стал раскрывать. Украинский лидер также заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года.