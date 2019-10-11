Действующего главу «Почты России» переизбрали в должности

Совет директоров АО «Почта России» утвердил Николая Подгузова в должности генерального директора компании еще на пять лет.

«Назначить генеральным директором АО «Почта России» Николая Подгузова сроком на 5 лет... Поручить председателю совета директоров АО «Почта России» Максиму Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО «Почта России» Николаем Подгузовым, датой начала его действия с 1 октября 2019 года», – приводит РИА «Новости» материалы компании.

Подгузов возглавил «Почту России» в июле 2017 года, до этого он был заместителем министра экономики и работал в «ВТБ Капитал».

Ранее вице-премьера Максима Акимова назначили председателем совета директоров «Почты России».

Напомним, что 1 октября компания закончила преобразование из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество.