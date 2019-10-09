Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров «Почты России»

Вице-премьер Максим Акимов назначен председателем совета директоров «Почты России».

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить члена совета директоров акционерного общества «Почта России» Максима Акимова председателем совета директоров указанного акционерного общества», – сказано в документе.

Члены совета директоров назначаются на срок в 5 лет. Всего в управляющий орган вошло 13 человек, 11 из них назначены правительством, еще двое были представлены Советом Федерации.

Напомним, что 1 октября компания закончила преобразование из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество.