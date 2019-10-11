Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ожирением в России

Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости ожирением в России: от болезни страдают более половины россиян старше 30 лет.

«Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Там добавили, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на три-пять лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при сильном ожирении.

Роспотребнадзор посоветовал для предотвращения развития ожирения снизить долю рафинированных продуктов и фастфуда в рационе, увеличить физические нагрузки, а также внедрить здоровое питание в школе и на работе.

11 октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается Всемирный день борьбы с ожирением.

Напомним, в сентябре эксперты заявили, что россияне за последние годы стали потреблять больше сахара, что ведет к увеличению количества людей с ожирением, поэтому необходимо ограничить рекламу сладкого.

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