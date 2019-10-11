Путин прибыл в Туркмению

Глава российского государства Владимир Путин прибыл Ашхабад, сообщают информационные агентства.

В пятницу в столице Туркмении состоится заседании Совета глав государств СНГ. Перед саммитом Путин проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, передает ТАСС.

В Ашхабаде планируют подписать декларацию по стратегическому экономическому сотрудничеству государств СНГ и Конвенцию о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Также участники собираются обсудить празднование Дня Победы и программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.