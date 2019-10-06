Журналисту кремлевского пула отказали в визе в Туркмению на саммит лидеров СНГ

Туркмения отказала в выдаче визы журналисту «Комсомольской правды» и кремлевского пула Дмитрию Смирнову, который должен был отправиться на саммит лидеров стран СНГ в Ашхабаде, рассказал главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

«Вообще-то Смирнов работает в «Комсомольской правде» и в кремлевском пуле уже много лет, точно больше пяти. К нему никогда не было ни у кого претензий, ни у одной страны. В данном случае он аккредитовывался на международное мероприятие, а не на поездку по достопримечательностям... Это удивляет в поведении туркмен», – передает слова Сунгоркина РИА «Новости».

Он заявил, что публикаций, унижающих, оскорбляющих или выставляющих Туркмению в негативном свете в издании не было.

Сам Смирнов также подтвердил сложившуюся ситуацию.

«Вчера вечером мне позвонили и сказали, что Туркмения мне отказала. Официально причин никаких. Возможно, не устраивает, как газета целиком пишет про Туркмению, хотя, я не знаю, что такого особо обидного про них мы писали, чего не писали бы другие российские СМИ. Либо что-то у меня с соцсетям», – сообщил Смирнов.

Он заявил, что эта история заставляет задуматься о проведении в таких странах важных международных мероприятий. Смирнов также сообщил, что не знает, отказали ли в визе еще кому-то, но раньше подобные «прецеденты были часто».

Заседание Совета глав государств СНГ состоится в Ашхабаде 11 октября.