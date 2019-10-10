США перебросили в Британию способные нести ядерное оружие бомбардировщики

В Великобританию прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, сообщило командование ВВС США в Европе.

Три B-52H прибыли на базу Фэрфорд с авиабазы Барксдейл (Луизиана, США), передает «Интерфакс».

Командование ВВС США сообщило, что американские экипажи должны будут отработать взаимодействие с европейскими союзниками, а также ознакомиться с местным театром военных действий.

B-52H могут нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.

Напомним, B-52H участвуют в полетах у границ России. В июне российские истребители перехватили B-52H ВВС США, после чего бомбардировщик совершил аварийную посадку.

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