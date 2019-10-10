Британская рок-группа отменила концерт в Екатеринбурге из-за ЧП с Ан-12

Британская рок-группа Smokie отменила концерт в Екатеринбурге, который должен был пройти в киноконцертном театре «Космос» 10 октября, из-за ЧП с Ан-12 в аэропорту Кольцово.

«Музыканты группы Smokie отменили концерт в Екатеринбурге – они не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово из-за сегодняшнего инцидента с военным самолетом», – цитирует ТАСС сообщение театра «Космос».

Концерт британских музыкантов теперь, вероятнее всего, состоится в Екатеринбурге в следующем году.

В четверг 10 октября в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. Отмечалось, что из-за ЧП в аэропорту временно были прекращены взлетно-посадочные операции.