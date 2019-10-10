В центре Москвы демонтировали сквер полководцев

Все бюсты военачальников из разных исторических эпох были демонтированы в сквере полководцев (сквере Победителей) в Потаповском переулке в центре Москвы, сообщает в четверг корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

Все памятники и лавочки из сквера исчезли; большой информационный экран, на котором транслировалась информация о сражениях и героях войн, – выключен, а оставшиеся из-под бюстов бетонные фундаменты разрушены отбойными молотками. Причины таких мер неизвестны.

Между тем, в октябре прошлого года «Новая газета» со ссылкой на председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме сообщала, что монументы в сквере якобы были установлены незаконно, без согласования с соответствующей комиссией.

Сквер был открыт 7 ноября 2015 года – в годовщину знаменитого парада 1941 года. Тогда торжественную церемонию, проведенную Российским военно-историческим обществом, возглавили министр культуры России и председатель РВИО Владимир Мединский, актер и режиссер Никита Михалков и депутат Госдумы Леонид Слуцкий, пишет «Российская газета».

В сквере были представлены 10 скульптурных композиций. Первая – Смоленская дорога – открывала выставку образом солдата, который в 1941 году под натиском немцев отступал к Москве. Рядом стояли бюсты полководцев из разных исторических эпох: Кутузов, Багратион, Лазарев, Беллинсгаузен. В центре друг напротив друга стояли памятники маршалу Победы Георгию Жукову и Георгию Победоносцу, сражающемуся со змеем. В дальнем углу сквера располагалась точная копия памятника фронтовой собаке, которая была установлена РВИО на Поклонной горе в 2013 году.

Все скульптуры в сквере были застрахованы, велась круглосуточная охрана.