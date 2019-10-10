Forbes назвал самые перспективные города России

Журнал Forbes составил рейтинг наиболее перспективных российских городов. Составители топа выбрали 10 населенных пунктов, которые, по их мнению, сделали заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последнее десятилетие.

Рейтинг Forbes Life возглавил Нижний Новгород. Отмечается, что в городе еженедельно проходят события-блокбастеры, а на Alfa Future People, «Арт-Овраг» в Выксе и фестиваль уличного искусства «Место» приезжают люди со всей России.

На втором месте – «центр альтернативной культуры» Санкт-Петербург. «Все важные для города проекты – инициативы частных инвесторов, активистов, проектных команд и учреждений культуры. Вместе они создают насыщенный культурный ландшафт города», – пишут составители рейтинга. Отмечается и близость к Северной столице России Финляндии и Карелии, а также упоминаются «очень влиятельные социальные проекты», в том числе «Ночлежка» и «Антон тут рядом».

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Третье место занимает Казань. «Новые стандарты городской среды, фактически пионерский проект для всей страны», – говорится в описании. Отдельно отмечена программа развития парков и скверов Татарстана, новый этап которой посвящен повышению качества социальной инфраструктуры и комплексному развитию территорий.

Екатеринбург оказался на четвертом месте рейтинга Forbes. Составители топа отмечают, что за последние 10 лет восприятие города изменилось. «В 2019 году свое десятилетие отмечает Уральская индустриальная биеннале, ее расширенная программа привозит сюда культурную жизнь страны минимум два раза в год. Благодаря биеннале произошел редевелопмент гостиницы «Исеть», – отмечает журнал.

Также в рейтинг вошли Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

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