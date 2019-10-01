Антитабачная кампания в России оказалась бессильна перед женщинами

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Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
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«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторымФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Украина становится опасной для американских политиков

Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...

Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...
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Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
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          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
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          • Нет (я курильщик)

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          • Нужен только моногамный брак

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          • Институт брака устарел

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          • Поддерживаю

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              Антитабачная кампания в России оказалась бессильна перед женщинами

              1 октября 2019, 17:57

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Мужчины под влиянием антитабачной кампании в России стали курить меньше, однако число курящих женщин только увеличилось, заявила замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая.

              «У нас, действительно, очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик. Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», – передает ее слова «Интерфакс».

              По ее словам, сейчас эксперты обсуждают, с чем это связано.

              Ранее в России запретили курить на балконах. В Кремле при этом заявили, что курить в России стало непопулярно.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о нововведении.

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