Антитабачная кампания в России оказалась бессильна перед женщинами

Мужчины под влиянием антитабачной кампании в России стали курить меньше, однако число курящих женщин только увеличилось, заявила замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава Анна Концевая.

«У нас, действительно, очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик. Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», – передает ее слова «Интерфакс».

По ее словам, сейчас эксперты обсуждают, с чем это связано.

Ранее в России запретили курить на балконах. В Кремле при этом заявили, что курить в России стало непопулярно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о нововведении.

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