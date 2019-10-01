Убийство полковника СК в Москве сняла камера видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения в Москве запечатлела нападение на полковника СК Владислава Капустина, запись опубликовали СМИ.

В ролике зафиксировано, как нападавший Сергей Григорьев набросился на полковника с ножом, ударил его в спину и попытался скрыться с места преступления, утверждает РЕН-ТВ.

Раненый Капустин пытался убежать от нападавшего, отмечает телеканал.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.

По данным СМИ, нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Он ударил сотрудника СК ножом в спину и попытался сбежать, но был задержан.

Отмечалось, что нападавший состоит на учете в психоневрологическим диспансере в Санкт-Петербурге.