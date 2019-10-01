Опубликовано видео задержания убийцы полковника СК в Москве

В Сети появилось видео задержания Сергея Григорьева, который во вторник совершил нападение на полковника СК России Владислава Капустина.

По информации РЕН ТВ, мужчина попытался скрыться, однако был оперативно задержан правоохранителями.

Как отмечает телеканал, задержанный ранее неоднократно обращался в СК с жалобами, а также угрожал правоохранителям в Сети.

Также известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическим диспансере в Санкт-Петербурге.

Во вторник днем сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России, полковника Владислава Капустина ударили ножом рядом с проходной СК в Москве. Нападение было совершено на глазах у пришедших на прием в СК людей. От полученных ранений пострадавший скончался.

По данным РЕН ТВ, нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Он ударил сотрудника СК ножом в спину и попытался сбежать, но был задержан. Как сообщает телеграм-канал Baza, у убийцы при себе нашли записку, в которой он подробно рассказал о причинах своего поступка. По некоторым данным, он бесплодно добивался возвращения себе жилья.