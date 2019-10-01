Минфин объяснил ситуацию с возможным сокращением чиновников

Решение о сокращении численности государственных служащих пока не принято, тот факт, что в проекте бюджета зарезервированы компенсационные выплаты, не означает обязательного высвобождения чиновников, сообщили в пресс-службе Минфина.

«Решение по сокращению численности госслужащих не принято и, соответственно, компенсационные выплаты увольняемым в связи с этим решением работникам госорганов не предусмотрены в бюджете в необходимом объеме», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, как пояснили в Минфине, зарезервированы средства на компенсационные выплаты госслужащим в размере 1,5 млрд рублей, 1,7 млрд рублей и 1,6 млрд рублей соответственно, однако это не означает, что сотрудники будут гарантированно сокращены.

«Данные средства являются резервом на случай принятия президентом и правительством Российской Федерации решений об упразднении или объединении госорганов», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления. По ее словам, в результате сократится число госслужащих, а зарплата оставшихся увеличится.

Нестеренко добавила, что в стране на 10 тыс. населения приходится 163 чиновника. Эксперт РАНХиГС Николай Калмыков отмечал, что резерв для сокращения госслужащих колоссален.

В правительстве заявили, что окончательных решений еще не принято.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мешает сократить армию российских чиновников.