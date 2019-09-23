В правительстве прояснили сообщения о грядущем сокращении госслужащих

Кабмин не принял окончательных решений по вопросу реформирования госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.

«Заявление коллег из Министерства финансов России несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что «сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию».

Осипов сообщил, что в ближайшее время Медведев проведет несколько совещаний на эту тему. «На них будут определены основные принципы и направления реформы», – уточнил он.

Ранее первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сообщала, что с 2020 года планируется начать реализацию масштабной реформы в сфере госуправления, которая приведет к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда тех госслужащих, которые не попадут под сокращение.

Она отмечала, что в России на 10 тыс. населения приходится 163 чиновника – это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность госслужащего.

Эксперт РАНХиГС Николай Калмыков в этой связи отмечал, что резерв для сокращения госслужащих в России колоссален – в первую очередь за счет автоматизации и передачи рутинных процессов от человека к различным автоматическим решениям.