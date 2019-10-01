Активисты ОНФ в Бурятии помогли женщине, живущей в аварийном доме

Накануне прошла встреча активистов ОНФ в Бурятии с жительницей аварийного дома, который из-за бюрократической волокиты не могут расселить. Активист ОНФ Евгений Хорошунов рассказал газете ВЗГЛЯД, как обстоят дела с решением этой проблемы.

«В настоящее время от Общероссийского народного фронта отправлен запрос в прокуратуру Прибайкальского района, – отмечает активист ОНФ Евгений Хорошунов. – Пока идет прокурорская проверка, мы рекомендуем органам местного самоуправления на тот период, пока женщина, живущая в аварийном доме, будет собирать необходимый пакет документов, обеспечить ее временным, маневренным жильем».

Дом в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии еще в 2013 году решением межведомственной комиссии был признан аварийным и подлежащим сносу. Но в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда дом так не попал, сетуют в местном отделении ОНФ.

Активисты ОНФ вместе с Прибайкальской районной администрацией обратили внимание на то, что оставаться в таком месте действительно небезопасно для жизни. В региональном отделении ОНФ выразили надежду, что женщина, которая до сих пор находится в этом доме, попадет в одну из программ по переселению. «Если исходить из действующего законодательства, у нас программа переселения действовала до 1 января 2012 года. То есть те дома, которые были признаны до этой даты, были переселены» – поясняет Хорошунов.

Затем был следующий этап – до 1 января 2017 года, в который жительница аварийного дома не попала из-за проблем по документам и неясности, является ли этот дом многоквартирным или «домом блокированной застройки» (на деле в доме – три квартиры).

Эксперты ОНФ убеждены, что винить следует органы местного самоуправления Прибайкальского района республики и сельского поселения «Ильинское», который своими некомпетентными действиями привели к ситуации, когда по формальным признакам дом не мог быть включен в действующую программу по расселению.

«Сейчас вопрос решается – это радует. Мы держим ситуацию на контроле у себя в региональном отделении», – резюмировал активист ОНФ Евгений Хорошунов.