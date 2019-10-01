«Транснефть» обнаружила рост хлорорганики в сырье «Башнефти»

«Транснефть» уведомила руководство «Башнефть-добыча», дочернее предприятие Роснефти, о повышении уровня хлорорганики в сдаваемой нефти по итогам сентября, сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

Демин сообщил, что «по итогам работы за сентябрь сделано представление руководству ООО «Башнефть-добыча» о повышении фона по показателю «массовая концентрация органических хлоридов» на объектах ПАО АНК «Башнефть» с традиционных 3,5-4 ppm на большие значения», передает ТАСС.

Так, в ряде пунктов сдачи сырья в сентябре значения по хлоридам составляли от 4,1 ррм до 5,2 ррм.

По словам Демина, такое содержание хлорорганики «приводит к сдаче на Уфимскую группу НПЗ и в смежные организации системы «Транснефть» нефти с аналогичным содержанием хлорорганики».

Отмечается, что указанные значения входят в рамки действующего стандарта. По ГОСТу содержание хлорорганических соединений в нефти не должно превышать 10 ppm.

Ранее глава Роснефти Игорь Сечин потребовал от руководства «Транснефти» извиниться за комментарии, оставленные на письмо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за инцидента с трубопроводом «Дружба».

В Кремле решили не вмешиваться в спор двух компаний. В Минэнерго решили урегулировать конфликт в рабочем порядке.