Посольство России прокомментировало сообщения СМИ о жизни Скрипалей в Британии

Взгляд
8 января, вторник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Неудачи Лондона создали национальный миф США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская война 1812 года дала старт экспансии США в Западном полушарии, способствовала быстрому превращению Америки в сверхдержаву и на долгие годы определила ее стратегическое мышление. Подробности...
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Что нам мешает быть благодарными

Сергей Худиев, публицист, богослов
Этот восторг – как если бы я внезапно прибыл из прошлого, проскочив двадцать или, может быть, тридцать лет, или даже больше, когда мы были детьми и легко разрешали себе радоваться – сразу натыкается на определенный внутренний испуг. А можно? Подробности...
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Почему христиане в России победили коммунистов

Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Посольство России прокомментировало сообщения СМИ о жизни Скрипалей в Британии

          8 января 2019, 20:59

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В посольстве России в Британии прокомментировали публикацию издания The Telegraph о жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после отравления.

          В дипведомстве заявили, что если читать статью внимательно, то можно понять: приведенная информация является лишь предположениями «людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях».

          «Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария», – добавили в посольстве.

          Подчеркивается, что власти Британии нарушают свои международно-правовые обязательства, отвергая российские требования о консульском посещении российских граждан, скрывая их местонахождение и отказывая в правовой помощи российским следователям.

          «Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипаль остаются на положении насильственно удерживаемых лиц», – сказал представитель посольства.

          Ранее британское издание The Telegraph опубликовало материал о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от отравления в Солсбери, в данный момент живут на юге Великобритании под присмотром врачей.

          При этом Юлия якобы поддерживает контакты с друзьями, иногда встречается с ними.

          Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль усомнилась в рассказе СМИ о жизни родственников в Британии.


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