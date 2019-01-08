Двоюродная сестра усомнилась в рассказе СМИ о жизни Юлии Скрипаль в Британии

Виктория Скрипаль напомнила, что у ее двоюродной сестры Юлии Скрипаль в России живет 91-летняя бабушка.

Виктория прокомментировала сообщения британских СМИ о том, что Юлия «якобы связывается со своими подругами в Москве, которым якобы доверяет Скотленд-Ярд».

«Это одна-единственная подруга Гульнара, у меня нет источников, что она связывалась с ней или нет», – приводит слова Виктории ТАСС.

Виктория подчеркнула, что «есть человек, которому просто жизненно необходимо» связаться со Скрипалями – это «мама Сергея Викторовича». Виктория усомнилась в том, что Юлия беседует с подругой, а «позвонить 91-летней женщине не может».