Умер режиссер Юрий Кушнерев

Советский и российский кинорежиссер, продюсер и актер, создатель фильма «Мой любимый клоун» Юрий Кушнерев ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщила его супруга Маргарита Кушнерева.

«Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы еще не решили», – сообщила она ТАСС.

«Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина – оторвавшийся легочный тромб», – добавила супруга режиссера.

Кушнерев начал карьеру в кино в 1968 году, работал на киностудии «Мосфильм», был вторым режиссером на фильме «Мимино». В 1990-е годы был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелия.

Снял фильм «Мой любимый клоун» с Олегом Меньшиковым в главной роли и «Комедию давно минувших дней», где играли Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Евгений Моргунов и Георгий Вицин. Сыграл эпизодические роли в картинах «Осенний марафон» и «Паспорт». Продюсировал картины «Ребро Адама», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза».