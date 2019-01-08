Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk военно-воздушных сил США в понедельник провел разведывательный полет у берегов Крыма.

По информации мониторингового ресурса PlaneRadar, утром беспилотник вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе, вечером он провел разведывательную миссию у Черноморского побережья России и приблизился к береговой линии в районе Севастополя на расстояние 33 километров. В 23.00 он направился на аэродром базирования.

В тот же день у берегов Крыма был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ возросла. Так, 19 декабря патрульный противолодочный самолет ВМС США осуществил длительный разведывательный полет около Крыма. 14 декабря британские Королевские ВВС провели разведку вблизи Крыма, Керченского пролива и Кубани.