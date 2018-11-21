Белый дом подтвердил настрой Трампа годами блокировать работу правительства США

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила решимость президента Соединенных Штатов Дональда Трампа добиться от Конгресса выделения средств на строительство стены на границе США с Мексикой, даже если на достижение соглашения с законодателями уйдут многие месяцы и даже годы.

Сандерс подтвердила, что к решимости Трампа годами блокировать работу правительства США ради достижения договоренности с Конгрессом следует относиться серьезно, передает ТАСС.

«Совершенно верно. Когда президент говорит об этом, он именно это имеет в виду», – сказала Сандерс в эфире телеканала Fox News.

При этом она подчеркнула, что со стороны демократов в Конгрессе «было бы возмутительно» не соглашаться на выделение средств в течение столь продолжительного времени.

«Они согласны с президентом, с тем, что нам нужно обеспечивать безопасность границ. Они просто не желают, чтобы президент одержал победу», – сказала Сандерс.

Напомним, в пятницу Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США на несколько лет.