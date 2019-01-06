Объявлен состав групп молодежного ЧМ-2020

Стал известен состав групп молодежного чемпионата мира 2020 года, который состоится в чешских городах Острава и Тршинец.

Сборная России вошла в группу B, в которой также сыграют команды Канады, США, Чехии и Германии, передает RT.

В группе A встретятся сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана.

Турнир пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2019 года выиграла сборная Финляндии, команда США стала второй, бронзу завоевала сборная России.