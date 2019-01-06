В Арктике решили возвести военный городок для соединений ВВС и ПВО СФ

В Минобороны приняли решение возвести в якутском поселке Тикси на побережье моря Лаптевых военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что в 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота, уточнив, что городок возводится для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота, передает ТАСС.

«В настоящее время там завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, активная фаза которого началась в августе 2018 года», – рассказали в пресс-службе.

В Минобороны сообщили, что военный городок будет состоять из 11 объектов, связанных связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики.

Ранее на островах Котельный и Земля Александры для российских военных были возведены уникальные административно-жилищные комплексы замкнутого цикла, которые способны обеспечить автономное существование гарнизона в течение полутора лет без негативного влияние на местную экологию.

Военная инфраструктура продолжает активно создаваться на островах Северного Ледовитого океана и материковом побережье в зоне ответственности Северного флота.

В августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о конфликтном потенциале Арктики.

В декабре 2018 года в Минобороны объявили о возобновлении регулярного воздушного патрулирования Арктики, а также рассказали, что на базе Кольской флотилии сформирована арктическая экспедиционная группировка.