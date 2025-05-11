Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Путин прослезился на показе фрагментов нового военного фильма
Во время посещения Музея Победы на Поклонной горе Владимир Путин не смог сдержать слез, когда смотрел финальные кадры нового военного фильма.
Кадры, на которых президент России Владимир Путин прослезился во время просмотра фрагментов нового фильма о войне, были опубликованы корреспондентом Павлом Зарубиным в телеграм-канале, передает ТАСС. Путину показали тизер картины «В списках не значился» во время его посещения Музея Победы на Поклонной горе, где проходил марафон «Знание. Первые».
В финальной сцене кинопоказа Путин внимательно следил за происходящим на экране. На публикуемых кадрах видно, что у президента на глазах появились слезы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Музее Победы на Поклонной горе президенту России Владимиру Путину показали отрывки из фильма «В списках не значился», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.