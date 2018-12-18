Северный флот восстановил регулярное воздушное патрулирование Арктики

В этом году Северный флот России возобновил регулярное воздушное патрулирование Арктики, сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов.

«Воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районов в этом году мы возобновили на регулярной основе», – приводит слова Евменова РИА «Новости» он по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны с участием Владимира Путина.

Военачальник добавил, что и в следующем году развитие военной инфраструктуры в Арктике останется одной из ключевых задач Северного флота.

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