Разработан законопроект о защите генома россиян

Роспотребнадзор подготовил проект закона, предусматривающий защиту данных о человеке, полученных в ходе исследования его биоматериала.

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Авторы предлагают скорректировать законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей», дополнив перечень «физиологические, биологические» словом «генетические». В Роспотребнадзоре уверены, что такие изменения защитят россиян от неконтролируемого распространения сведений личного характера.

Разработка законопроекта началась после того, как в сентябре 2017 года президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян.

Позже в ВВС США объяснили, что речь шла о тендере на покупку синовиальной ткани и РНК, полученных в России. Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал заявление Пентагона по поводу сбора биоматериала россиян «неуклюжей, плохо продуманной легендой», а в МИД назвали объяснения военного ведомства «сомнительными и надуманными». Во внешнедипломатическом ведомстве также заявили, что Москва обеспокоена наращиванием медико-биологической активности Вашингтона в странах бывшего СССР.