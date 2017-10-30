МИД обеспокоила медико-биологическая активность США

Москва обеспокоена наращиванием медико-биологической активности Вашингтона в странах бывшего СССР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы действительно обеспокоены наращиванием медико-биологической активности военного ведомства США на постсоветском пространстве», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она подчеркнула, что «несмотря на все уверения американцев об обратном, эта деятельность осуществляется преимущественно в интересах Пентагона, а отнюдь не в гуманитарных целях, таких как профилактика, борьба с инфекционными заболеваниями в республиках бывшего Советского Союза».

Напомним, в сентябре 2017 года президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, что речь шла о тендере на покупку в частном секторе синовиальной ткани и РНК, полученных в России; один из военных медцентров проводил «исследование, призванное выявить различные биомаркеры, связанные с травмами».

Позднее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал заявление Пентагона по поводу сбора биоматериала россиян «неуклюжей, плохо продуманной легендой», не раскрывающей истинные цели, а в МИД назвали объяснения Пентагона «сомнительными и надуманными».