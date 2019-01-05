Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в хищениях

Бывший глава министерства финансов Московской области Алексей Кузнецов, экстрадированный на родину из Франции, не признал вину в многомиллиардном мошенничестве, сообщили в Следственном комитете России после допроса обвиняемого.

«Нет, не признаю», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос следователя, передает ТАСС.

Между тем, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что у ведомства достаточно доказательств в отношении Кузнецова для направления дела прокурору. Она добавила, что обвиняемый и его адвокаты попросили дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

3 января Франция удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого мошенничестве, растрате и легализации имущества.