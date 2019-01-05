Задержанного в Москве американского шпиона изобразили мелким воришкой

Американское издание The Washington Post утверждает, что гражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, был осужден военным трибуналом за попытку хищения денежный средств, совершенную во время прохождения службы в Ираке.

Издание утверждает, что Уилан якобы выписывал необеспеченные денежными средствами чеки на сумму в 6 тыс. долларов, передает ТАСС.

Кроме того, по сведениям издания, у Уилана был доступ к «таким конфиденциальным системам, которые используются для того, чтобы издавать приказы и выдавать награды».

Также, Уилан был признан виновным в «использовании обманным путем номера социального страхования другого лица» для входа в систему онлайн-обучения морских пехотинцев с целью получения доступа курсам, завершение которых приводит к повышению звания и заработной платы.

По официальным данным, Уилан в прошлом служил в резерве Корпуса морской пехоты США и занимал административно-хозяйственные должности. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом «по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями», а затем уволен из рядов ВС сил США за «ненадлежащее поведение» и разжалован в рядовые.

Напомним, 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении им шпионской акции. Как оказалось, у задержанного в России американца есть гражданство трех европейских стран. Сам задержанный обратился за помощью к Британии. При этом глава МИД Британии назвал Уилана «пешкой».

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