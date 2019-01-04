Задержанный по подозрению в шпионаже американец обратился за помощью к Британии

Американец Пол Уилан, ранее задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, обратился за помощью к британской стороне, сообщили в посольстве Великобритании в России.

«Наши сотрудники направили запрос на консульский доступ к британскому подданному, который находится под стражей в России после того, как от него был получен запрос на оказание соответствующей помощи», – пояснили в дипломатическом ведомстве, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Пол Уилан также является британским подданным.

Глава британского МИД Джереми Хант выразил беспокойство за судьбу задержанного.

«Мы крайне обеспокоены по поводу Пола Уилана, которому была предложена консульская помощь», – цитирует Ханта Reuters.

Напомним, Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ при проведении шпионской акции. Возбуждено дело по статье «Шпионаж».

Источник в МИД Канады утверждал, что у Уилана также есть канадское гражданство.