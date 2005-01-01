Избиение Богомолова Виторганом попало на видео

Камеры видеонаблюдения у московского кафе запечатлели драку между актером Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, сообщают СМИ.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, Виторган и Богомолов вышли из московского кафе на улицу, чтобы выяснить друг с другом отношения, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

Диалог между мужчинами продолжался меньше 30 секунд, после чего Виторган нанес Богомолову удар по лицу. Режиссер не смог устоять на ногах, однако его оппонент продолжил наносить удары.

Драку остановили охранники кафе, когда Богомолов буквально спасался бегством. В этот момент Ксения Собчак находилась в своей машине с телохранителям. Предположительно, она спряталась в автомобиле, когда узнала, что супруг направляется в ресторан.

Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, СМИ узнали о совместном отдыхе Богомолова и Собчак на Мальдивах. Во вторник было опубликовано видео из ресторана, у которого подрались Богомолов и Виторган. Присутствовавший при инциденте очевидец рассказал, как Собчак заступалась за Богомолова перед Виторганом. После этого режиссер рассказал в соцсетях о полученных травмах.

Ранее стало известно о разводе Собчак и Виторгана.