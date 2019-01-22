Путин показал Абэ, «в каких условиях приходится работать»

Журналисты Кремлевского пула сообщают, что президент России Владимир Путин показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, «в каких условиях приходится работать».

По имеющейся у МИД Японии информации, Абэ около пяти минут осматривал кабинет российского лидера, сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Во вторник в Кремле состоялись переговоры Путина и Абэ в Кремле на тему мирного договора. Оба лидера подтвердили работу на основании Совместной декларации 1956 года. После встречи Кремль рассказал о позиции по мирному договору.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о российско-японских переговорах на высшем уровне в Москве.