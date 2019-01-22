В Британии сухогруз «Кузьма Минин» сочли опасным

После проверки задержанного российского сухогруза «Кузьма Минин», в ходе которой было выявлено множество нарушений, портовые службы Великобритании сочли его опасным для моряков и других судов, сообщает Российский профсоюз моряков.

«Проверка PSC выявила также проблемы с продовольствием, просроченными медикаментами, а также неработающий гирокомпас и спасательное оборудование (шлюпки и надувные плоты) в очень плохом состоянии», – говорится в заявлении профсоюза.

Отмечается также, что у «Кузьмы Минина» истек срок действия свидетельства о соответствии трудовых норм в морском судоходстве и трудовых договоров моряков, пишет «Интерфакс».

В профсоюзе добавили, что руководством пароходства в настоящее время ведется работа по устранению нарушений, которые были выявлены PSC. Российское судно по-прежнему находится в британском порту Фалмут.

Напомним, «Кузьма Минин» сел на мель в районе порта Фалмут при попытке сняться с якоря. Позже сухогруз арестовали из-за долгов судовладельца. Судно будет задержано до устранения всех неисправностей и погашения долгов.