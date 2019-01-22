Начальника московских пожарных сняли с должности из-за гибели восьми человек

Из-за гибели восьми пожарных при тушении склада на востоке столицы в 2016 году с должности начальника управления пожарно-спасательных сил МЧС Москвы сняли полковника Дмитрия Ширлина.

«Суд 21 декабря 2018 года постановил временно отстранить Ширлина от занимаемой должности, он является обвиняемым по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

По ее словам, с требованием о временном снятии Ширлина с должности в суд обратился следователь. 23 января Мосгорсуд проверит законность отстранения полковника от должности.

В 2016 году Следственный комитет возбудил после пожара два уголовных дела: одно по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», а второе по статье «Халатность» в отношении Ширлина в связи с гибелью пожарных.

Напомним, пожар на улице Амурской, который тушили 14 часов, случился вечером 22 сентября 2016 года. Первые восемь прибывших пожарных спасли из горящего склада более сотни работников, после чего были отправлены на самый опасный участок: на кровле склада они устанавливали водяную завесу, чтобы охладить газовые баллоны, которые могли взорваться в любой момент. В итоге из-за высоких температур и интенсивности горения кровля рухнула вместе с пожарными.