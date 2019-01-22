ЕК оштрафовала MasterCard на 570 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала международную платежную систему MasterCard, которая базируется в США, на 570,57 млн евро; причиной стало злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС, говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему MasterCard на 570 млн 566 тыс. евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка», – передает ТАСС сообщение ЕК.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер отметила, что правила MasterCard блокируют возможность искать лучшие предложения банков из других стран ЕС, в результате искусственно завышалась стоимость трансграничных платежей.

По данным ЕК, до вступления в силу 9 декабря 2015 года закона ЕС об ограничении максимального размера комиссии за платежи по картам в европейских странах сборы значительно различались. Правила MasterCard обязывали использовать сборы, которые установлены в банковском секторе страны ЕС, где зарегистрирована компания, предоставляющая услуги через карту.

Таким образом американская платежная система ограничивала возможности использования бизнесом альтернативных услуг трансграничных платежей с более низкими расценками. Эту практику ЕК классифицировала как сегментирование рынка, что оказалось прямым нарушением принципа единого рынка капитала, товаров и услуг ЕС.

Расследование против MasterCard по этому делу продолжалось с 2013 года.

В июле Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на рекордную сумму 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС и незаконные ограничения для производителей Android-устройств.