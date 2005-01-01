Дана оценка действиям командира «захваченного» рейса Сургут – Москва

Командир рейса Сургут – Москва, курс которого потребовал изменить один из пассажиров, принял единственное правильное решение – сесть в Ханты-Мансийске, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Командир принял единственное правильное решение – посадить самолет в ближайшем аэропорту, в Ханты-Мансийске. Сейчас самолет уже находится на стоянке. Лицо, захватившее самолет, находится в самолете», – заявил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в эфире «Россия 24».

По его словам, в настоящее время «принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего». «Рассчитываем, что будут приняты все меры для того, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий», – добавил он.

В то же время РИА «Новости» сообщает, что правоохранители расширили зону оцепления возле аэропорта Ханты-Мансийска.

Ранее в НАК подтвердили, что самолет, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. В данный момент злоумышленник остается на борту, несмотря на появившиеся сообщения о его задержании.

Пассажир Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. После этого самолет сменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске. Маневр удался благодаря экипажу, который смог уговорить пассажира на дозаправку в этом городе.

По предварительным данным, нештатная посадка произошла из-за пассажира – 41-летнего Павла.