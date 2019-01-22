ФРГ захотела гарантировать транзит газа через Украину до запуска «Северного потока – 2»

Власти Германии рассчитывают заключить соглашение о транзите газа через Украину до того, как «Северный поток – 2» будет запущен в эксплуатацию, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

«Мы хотим, чтобы Украина и впредь сохранила за собой транзит газа», – сказал он, добавив, что уже удалось запустить прямые переговоры по поводу транзита газа между Украиной и Россией, передает ТАСС.

«Мы хотим достигнуть того, чтобы до запуска «Северного потока – 2» было подписано соглашение, которое учитывало бы справедливые интересы Украины», – подчеркнул Альтмайер.

Министр энергетики России Александр Новак накануне заявил, что на встрече в Брюсселе с участием Еврокомиссии представители Москвы и Киева подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа.

«Нафтогаз» заявлял, что транзит газа после 2019 года может осуществляться и без контрактов, при этом Украина собиралась предложить Газпрому транзит газа по территории Украины после 2019 года по европейским правилам.