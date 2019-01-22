Назван самый дорогой бренд России

Консалтинговая компания Brand Finance признала бренд Сбербанка самым дорогим в России, следует из ежегодного рейтинга Brand Finance Global 500.

По итогам 2018 года Сбербанк занял 139-е место среди самых дорогих мировых брендов. Годом ранее кредитная организация находилась на 129-м месте. Кроме того, бренд Сбербанка признан вторым «сильнейшим» брендом мира после автопроизводителя Ferrari, передает ТАСС.

На втором месте среди российских компаний находится Газпром. За прошедший год он поднялся на 242-ю позицию среди наиболее дорогих мировых брендов с 319-ой. В рейтинг также вошел бренд Лукойла, который занял 356-е место против 367-го годом ранее.

Тройка самых дорогих брендов мира осталась неизменной: ее возглавляет Amazon (стоимость бренда оценивается в 187,9 млрд долларов), на втором месте Apple (153,6 млрд долларов), на третьем – Google (142,8 млрд долларов).

На четвертое место рейтинга поднялась компания Microsoft, чей бренд за год подорожал на 47%, до 119,6 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров Samsung, бренд которого оценивается в 91,3 млрд долларов.